Sicurezza stradale, riparte la campagna No Credit

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - Riparte "No Credit", la campagna della Provincia di Bolzano per la sicurezza sulle strade. "Come Provincia ci sforziamo per rendere le nostre strade e i nostri marciapiedi il più sicuri possibile. Inoltre, il Safety Park offre a tutti gli utenti della strada un centro per esercitarsi alla guida sicura con diversi tipi di veicoli. Alla fine, però, è responsabilità di ognuno di noi raggiungere la propria destinazione in modo sicuro, grazie al proprio comportamento alla guida", afferma Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità.

I primi manifesti della campagna "No Credit" di quest'anno saranno affissi nei prossimi giorni dal Servizio strade lungo le strade più trafficate.

Le collaboratrici e i collaboratori del Centro di guida sicura Safety Park si occupano quotidianamente dei temi della sicurezza e del traffico stradale. "Il nostro compito principale è, naturalmente, l'organizzazione di corsi di guida sicura per tutte le fasce d'età e le categorie professionali. Abbiamo un'offerta di 24 corsi di guida diversi. Ma vogliamo anche contribuire alla sensibilizzazione con diverse iniziative", spiega Sebastian Seehauser, responsabile del Centro. L'obiettivo principale è rendere tutti gli utenti della strada - che siano bambini, giovani o adulti - pronti ad affrontare il traffico in tutta sicurezza. (ANSA).