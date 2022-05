Grandi carnivori in Trentino, 100 orsi e 26 branchi di lupi

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - I cuccioli di orso rilevati nel 2021, tra i 12 e i 14, portano il numero totale della popolazione in Trentino ad un centinaio di esemplari, mentre i branchi di lupi raggiungono le 26 unità. I dati emergono dal Rapporto grandi carnivori 2021, elaborato dal settore grandi carnivori del Servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento. Il documento, alla 15/a edizione, offre un quadro dettaglio sullo status di orso, lupo, lince e sciacallo dorato che gravitano in Trentino e nelle regioni limitrofe, e illustra le molteplici attività gestionali condotte lo scorso anno.

Per quanto riguarda l'orso, la stima della popolazione si basa sul monitoraggio genetico intensivo effettuato nel 2021 con il supporto tecnico del laboratori della Fondazione Edmund Mach.

Rispetto al 2019 si è registrato un incremento dovuto essenzialmente alla ventina di cucciolate registrate tra il 2020 ed il 2021 ed ai buoni tassi di sopravvivenza che si registrano.

L'areale occupato dalle femmine risulta in aumento, mentre singoli giovani maschi in dispersione sono stati segnalati fino in Piemonte, nelle zone di confine tra Tirolo e Baviera e in Friuli Venezia Giulia.

Per quanto concerne il lupo, la specie ha registrato un significativo aumento, con 26 branchi stimati nel 2021 (erano 17 nel 2020). Gli aerali della maggioranza dei branchi (15) interessano anche i territori di Veneto, Alto Adige e Lombardia.

Sono 20 i branchi che gravitano nel Trentino orientale e sei in quello occidentale.

L'unico esemplare certo (in spostamento dalla Svizzera) gravita nelle aree del basso Chiese e della val di Ledro. La presenza dello sciacallo dorato, in Trentino dal 2012, è ancora sporadica, ma è stato possibile accertare la seconda riproduzione del nucleo famigliare presente nella zona di Fiavé, nel Lomaso. (ANSA).