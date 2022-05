Da 2 anni 9.700 edili trentini attendono rinnovo integrativo

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Da quasi due anni 9.700 edili trentini attendono il rinnovo del contratto integrativo provinciale. La trattativa, però, è in stallo per il muro sollevato da imprese industriali e artigiane di fronte alle richieste dei sindacati, quindi a giugno Fillea, Filca e Feneal sono pronti a portare in piazza i lavoratori.

"I lavoratori del settore hanno un bisogno estremo di vedere rinnovato il contatto di secondo livello per avere uno strumento in più per contrastare il carovita - dicono in una nota unitaria i segretari generali Sandra Ferrari, Fabrizio Bignotti e Matteo Salvetti -. In questo momento il settore va bene e nonostante tutto le imprese hanno rifiutato quasi tutte le nostre richieste".

La controparte fino ad oggi è disponibile solo ad aprire su una maggiorazione di 50 centesimi sulla mensa e il trasporto casa-lavoro. Nulla sulla trasferta, sugli inquadramenti e sulle indennità di disgaggio. Il punto di maggiore frizione - sottolineano le sigle sindacali - è però sulla malattia. Le imprese - sostengono Fillea, Filca e Feneal - non vogliono farsi carico al 100% dei primi tre giorni di malattia come prevede già il contratto provinciale vigente: "Non possiamo accettare che si torni indietro peggiorando le condizioni di lavoro", insistono i sindacati, i quali chiedono che si metta nero su bianco sul contratto l'istituzione della figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza territoriale. "Le aziende dimostrino nei fatti che la sicurezza dei lavoratori è una priorità. E che la prevenzione è il primo strumento per ridurre gli infortuni.

Ad oggi non abbiamo ottenuto alcuna apertura su questo punto e per noi è gravissimo", concludono Ferrari, Bignotti e Salvetti.

(ANSA).