Concerto Vasco, a Trento iniziate limitazioni al traffico

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Sono cominciate le limitazioni alla viabilità in vista del concerto di Vasco Rossi del 20 maggio e le prove di domani, 19 maggio 2022. Questa mattina - informa la Provincia - è stata istituita l'area bianca, con i limiti al transito su via di S. Vincenzo, a partire dalla rotatoria via Mach, fino alla rotatoria via divia della Cooperazione e via Pomeranos. Chi deve raggiungere l'abitato di Mattarello, o deve proseguire in direzione sud, deve utilizzare la tangenziale Domani, 19 maggio, verrà istituita l'area gialla, con l'accesso limitato ai soli aventi diritto (residenti, clienti, operatori economici, mezzi di trasporto pubblico), per evitare che chi assiste agli eventi utilizzi spazi di parcheggio non previsti. Dalle ore 14 verrà chiusa la tangenziale dall'uscita 2 (rotatoria Marinai d'Italia) all'uscita 3 (direzione Ravina), in entrambi i sensi di marcia Infine, venerdì 20, dalle ore 9, verranno attuati i presidi dell'area rossa, chiusura della tangenziale dall'uscita 1 all'uscita 3. In questa fase, il transito nell'area è consentito ai residenti, ai clienti delle attività produttive, agli operatori economici, ai mezzi del trasporto pubblico.

I dettagli delle mappe e dei presidi della Polizia municipale sono reperibili sul sito dedicato (www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live). (ANSA).