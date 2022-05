Firmato un patto per la sicurezza urbana a Trento

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Il commissario del governo per la provincia di Trento, Gianfranco Bernabei, e il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, hanno sottoscritto un "Patto per la sicurezza urbana" al fine di migliorare il coordinamento tra le forze dell'ordine e intervenire in maniera più incisiva per risolvere i problemi di sicurezza e degrado urbano nel capoluogo. Il piano, presentato in conferenza stampa, prevede l'istituzione di una cabina di regia, coordinata dal prefetto, per individuare le criticità, migliorare il passaggio di informazioni tra le forze di polizia e proporre possibili soluzioni al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

"I dati statistici sulla criminalità a Trento sono confortanti, ma la percezione della sicurezza è sicuramente differente. Con il patto ci proponiamo di raccogliere le segnalazioni e allentare il disagio manifestato dalla popolazione, rispondendo alle istanze dei cittadini", ha detto Bernabei.

Il patto è stato elaborato sulla base delle disposizioni previste dal decreto legge 14 del 2017, in linea con le indicazioni di merito del Ministero dell'interno. Dal punto di vista pratico, a quanto riferito da Bernabei, il cittadino presenterà l'esposto alle forze dell'ordine, che predisporranno una pratica da discutere all'interno della cabina di regia.

"Il fenomeno del degrado cambia di continuo, e ora, mentre piazza Dante è tornata fruibile alla cittadinanza, registriamo criticità al parco della Predara. Con questo protocollo cerchiamo di promuovere assieme azioni comuni per favorire la sicurezza", ha concluso il sindaco. (ANSA).