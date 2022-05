Covid: 2 morti e 400 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - Ancora due vittime per il Covid-19 in Alto Adige. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale. Si tratta di un uomo ed una donna ultraottantenni: con loro il totale dei decessi provocati dal virus, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sare a 1.473.

I laboratori dell'Azienda sanitaria, inoltre, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 400 nuovi casi positivi: 15 di essi sulla base di 616 tamponi pcr (137 dei quali nuovi test) e 385 sulla base di 2.327 test antigenici.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.088 (289 in più rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 108 per un totale di 211.306. (ANSA).