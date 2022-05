Consiglio Trento: maggioranza chiede seduta straordinaria

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Nel corso di questa legislatura non era mai accaduto che una seduta straordinaria del Consiglio provinciale di Trento fosse richiesta solo da esponenti della maggioranza, ma è quello che è accaduto con la richiesta firmata da Giorgio Leonardi di Forza Italia e sottoscritta da altri sei esponenti della maggioranza (Dalzocchio, Masè, Cia, Guglielmi, Savoi e Moranduzzo), da dedicare all'esame del disegno di legge con cui Vanessa Masè (La Civica) propone di portare da due a tre i voti di preferenza possibili nel sistema elettorale trentino, per impedire l'approvazione del quale le opposizioni hanno eretto un "muro" apparentemente invalicabile di ordini del giorno e di emendamenti. Il presidente Walter Kaswalder - informa una nota - ha convocato giovedì 19 maggio alle 9.30 nella sala aurora di palazzo Trentini la conferenza dei capigruppo per valutare la richiesta di una seduta straordinaria. (ANSA).