Sicurezza lavoro, carabinieri chiudono cantiere a Campiglio

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - I carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio e gli ispettori dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Apss hanno ispezionato un cantiere allestito per la ristrutturazione, l'ampliamento e la riqualificazione di un albergo. La situazione - comunica l'Arma - è apparsa fin da subito grave con alcune evidenti inadempienze in materia di sicurezza per i lavoratori.

In particolare - proseguono i carabinieri - è stato accertato che non erano state predisposte le prescritte misure di protezione collettiva per la prevenzione delle cadute dall'alto in molti punti del cantiere, dove le altezze risultavano considerevoli (fino a 9 metri) con evidente grave rischio.

Inoltre, anche l'impianto elettrico di cantiere non era stato realizzato secondo i dettami della legge. Sono poi state accertate la mancanza di idonei locali per la consumazione dei pasti da parte degli operai, la mancanza di segnaletica e l'assenza di materiale sanitario per il primo soccorso.

Oltre all'applicazione delle sanzioni previste è stata anche sospesa l'attività della ditta capofila a cui è stata affidata la realizzazione del progetto. Nel cantiere si potranno quindi effettuare soltanto lavori per la predisposizione delle protezioni e messa in sicurezza dell'area, a seguito delle quali, previa verifica, sarà consentita la ripresa dei lavori.

La conseguente segnalazione della sospensione all'Anac comporterà per l'impresa anche interdizione a sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti. (ANSA).