Incendio in val Sarentino, in corso intervento pompieri

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - È in corso un intervento dei vigili del fuoco altoatesini per un incendio in una zona impervia nella frazione di Laste, a Pennes, in val Sarentino.

Sul posto - si apprende - sono arrivati numerosi pompieri da tutto il circondario. Al momento, le forze impiegate nell'intervento sono al lavoro per tenere l'incendio sotto controllo. (ANSA).