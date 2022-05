Covid: calano ricoveri ma riapre intensiva in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAG - Calano i ricoveri nei normali reparti ospedalieri in Alto Adige da 52 a 46 ma riapre la terapia intensiva che registra un paziente. I nuovi casi sono 283 (260 test antigenici e 23 molecolari). Non ci sono decessi.

Sono 3.256 gli altoatesini in quarantena, mentre 324 persone sono state dichiarate guarite. (ANSA).