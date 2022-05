Covid: Gimbe, calano i casi positivi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Nella settimana dal 4 al 10 maggio calano i casi positivi al Covid in Trentino (-25,4%) e Alto Adige (-18,6%). Lo comunica la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale. Se in provincia di Bolzano calano anche i ricoveri in ospedale (8,4%) e in terapia intensiva (3%), in Trentino la tendenza è diversa, con una percentuale di posti letto occupati sopra la media nazionale in area medica (13,7%), mentre sono sotto la media nazionale i posti letto in terapia intensiva (2,2%) occupati da pazienti Covid.

In Alto Adige il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 34,8% (media Italia 21%) mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79) è del 4,7% (media Italia 8,7%). In Trentino il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 12,5% (media Italia 21%), mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79) è del 8,7% (media Italia 8,7%). (ANSA).