Pnrr: alla Provincia di Trento 11 mln per inclusione sociale

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - Oltre 11,1 milioni di euro legati al Pnrr sono stati assegnati dal Ministero del lavoro alla Provincia autonoma di Trento per favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

Nel complesso, in tutta Italia - precisa una nota del Ministero - agli Ambiti territoriali sociali (Ats) e per essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, sono stati assegnati oltre 1.250 milioni di euro. (ANSA).