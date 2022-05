Covid: tre morti e 550 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - Il bollettino quotidiano del Covid-19 segnala ancora tre morti per l'infezione in Alto Adige.

Si tratta, come riferisce l'Azienda sanitaria provinciale, di un uomo over 80 e due donne over 90. Il totale dei decessi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale a 1.468.

Nelle ultime 24 ore sono stati anche accertati 550 nuovi casi positivi: di questi 14 sono stati rilevati sulla base di 578 tamponi pcr (di cui 134 nuovi test) e 536 sulla base di 2.553 test antigenici.

Calano i ricoveri: nei normali reparti ospedalieri sono assistiti 42 pazienti Covid-19 (5 in meno rispetto ad ieri), mentre altri 3 (uno in meno) sono in terapia intensiva. Altri 24 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (uno in più rispetto al 2 maggio).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.390 (416 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 131 per un totale di 209.097. (ANSA).