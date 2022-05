Vasco: Ianeselli, chi può eviti la città e lavori da remoto

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - "L'appello che rivolgiamo ai cittadini è di informarsi sul sito dedicato perché è vero che ci saranno dei disagi, però tutto è superabile sapendo a cosa si va incontro. In fondo gli Europei di ciclismo erano molto più impattanti in termini di chiusura delle strade, stavolta però ci sono tantissime persone che arrivano a Trento nel giro di poche ore. Per questo nei giorni cruciali chi può eviti di frequentare la città e scelga di lavorare da remoto". Così, in una nota, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, che in conferenza stampa con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha introdotto il piano straordinario della viabilità studiato dalla polizia locale per gestire il traffico dal 18 al 20 maggio, quando ci sarà il concerto di Vasco Rossi. Da oggi è operativo il numero dedicato per i cittadini (0461 889400) e sono previsti in quei giorni parcheggi, navette, limitazioni al transito e aree pedonali per facilitare il movimento dei partecipanti al concerto.

"Alla polizia locale verrà chiesto un grande sforzo, che è stato anche oggetto di una trattativa sindacale - ha spiegato il comandante Luca Sattin -. Nella serata di venerdì 20 saranno in servizio 45 agenti della polizia locale di Trento, una decina della Provincia, altri cinque o sei da Verona. Rimarranno in servizio per tutto il tempo necessario a garantire il deflusso".

