In piazza Firmian sportello anagrafico "Digital Bz Point"

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - Primo giorno di apertura in piazza Firmian a Bolzano nel quartiere Don Bosco del nuovo sportello anagrafico e di supporto digitale al cittadino "BZ Digital Point". Aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00 ci si potrà rivolgere allo sportello in particolare dalle 7.30 alle 12.00 per i servizi anagrafici e dalle 10.00 alle 16.00 per attività di supporto digitale.

"E' un momento importante in particolare per il quartiere Firmian, ma in generale per tutta la nostra città" ha detto l'assessore Gennaccaro. "Oggi apriamo un presidio dell'amministrazione comunale sul territorio. Non fungerà esclusivamente da sportello anagrafico, ma anche da Infopoint digitale. L'obiettivo è quello di aiutare i cittadini nel passaggio al digi tale. Daremo perciò, sì supporto anagrafico con la possibilità di fare la carta d'identità (CIE) fin dalle 7.30 del mattino, ma anche un aiuto concreto, mi verrebbe da dire "umano", ai cittadini meno abituati alla tecnologia e ai nuovi strumenti e servizi digitali, per aiutarli ad affrontare e superare le varie problematiche nell' ambito dei servizi demografici".

Il Comune sotto casa, lo slogan lanciato a suo tempo per promuovere l'avvio nei quartieri dei servizi comunali decentrati torna dunque d'attualità con l'apertura dello sportello anagrafico e di supporto digitale al cittadino. "Vorremmo limitare, per così dire, l'assistenzialismo al digitale - ha aggiunto Gennaccaro - offrendo invece più formazione per aiutare i cittadini ad acquisire conoscenze e competenze e poter accedere quindi anche in autonomia ai servizi online delle pubbliche amministrazioni". (ANSA).