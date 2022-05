Adunata Alpini: oltre 4.500 dal Trentino a Rimini

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - Circa trecento tra uomini e donne (foto) delle Truppe Alpine sono affluiti in questi giorni a Rimini, che ha ospitato, dal 5 all'8 maggio, la 93/a edizione dell'Adunata nazionale. Le Truppe Alpine dell'Esercito - precisa una nota - hanno realizzato in particolare due cittadelle, la "Cittadella degli Alpini", presso parco Federico Fellini e la "Cittadella Storica", in piazza Malatesta. Diverse migliaia di Penne Nere trentine sono arrivate a Rimini, delle quali oltre 4.500 hanno sfilato nella tradizionale parata che per oltre 11 ore ha visto sfilare Alpini in servizio, Reduci della Seconda Guerra mondiale e delle Operazioni Internazionali, e idealmente dinnanzi a tutti, tutti i Caduti Alpini.

La "Cittadella degli Alpini", vetrina espositiva interattiva di mezzi ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione alle Truppe Alpine dell'Esercito e arricchita di intrattenimenti quali una parete di arrampicata, un ponte tibetano e una pista da sci di fondo, ha costituito il punto di incontro tra gli Alpini di ieri e di oggi, oltre che un luogo dove la cittadinanza ha potuto confrontarsi direttamente con il personale in servizio. La "Cittadella Storica" - prosegue la nota - ha invece dato modo di ripercorrere la storia del Corpo degli Alpini, che proprio quest'anno celebra i suoi 150 anni di impegno al servizio del Paese, in pace e in guerra.

In occasione del 150° Anniversario della costituzione delle Truppe Alpine hanno sfilato tutte e 18 le Bandiere di Guerra dei Reggimenti delle Truppe Alpine oltre alla Bandiera di Istituto del Centro Addestramento Alpino di Aosta. Tra queste le Bandiere di Guerra dei Reggimenti della Brigata "JULIA" e dunque del 2° reggimento genio guastatori alpini di Trento. Sono inoltre 12 le Medaglie d'Oro, assegnate individualmente ad alpini trentini, che arricchiscono il Labaro Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini. (ANSA).