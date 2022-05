Not: Provincia scrive ad Anac sul progetto Guerrato

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - Sul caso del Nuovo ospedale di Trento la Provincia, con nota del 28 aprile scorso, ha chiesto ad Anac un parere. Lo ha detto il presidente, Maurizio Fugatti, durante la conferenza stampa di Giunta provinciale ad Andalo.

Ora l'Autorità nazionale anticorruzione ha 30 giorni di tempo per rispondere alla Provincia, che ha chiesto quali possono essere le conseguenze in caso di mancata assegnazione dei lavori del Not alla Guerrato. Una decisione, ha spiegato Fugatti, conseguenza del pronunciamento del 6 aprile scorso della Conferenza dei servizi che, ha aggiunto il presidente, ha ritenuto che il progetto Guerrato non fosse adeguato. "Un comportamento proattivo della Provincia di fronte ai dubbi sollevati dalla Conferenza dei servizi, indipendentemente dal fatto che quello stesso giorno siano uscite le notizie di stampa sul Not. Una scelta responsabile e di prudenza con la quale poi potremmo fare delle scelte lineari corrette", ha detto Fugatti.

