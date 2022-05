Inaugurata a Trento stazione ricarica 'Cars Powerstop' Volvo

(ANSA) - TRENTO, 05 MAG - È stata inaugurata la prima stazione di ricarica veloce "Cars Powerstop" di Trento, promossa da Volvo Car Italia presso la concessionaria Pastorello, in via Degasperi 73. La stazione - informa l'azienda - è la prima attivata in Trentino nell'ambito di un ampio progetto promosso dalla filiale italiana di Volvo Cars in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia, per favorire la diffusione della mobilità elettrica sul territorio nazionale.

"Siamo orgogliosi di essere i primi in Trentino a inaugurare questo percorso, parte di un grande progetto nazional. La colonnina sarà aperta 24 ore su 24 a tutta la comunità e a tutte le marche di automobili, uno spunto in più per poter passare all'elettrico", ha detto Daniele Pastorello, titolare della concessionaria che ospita la stazione.

La "Cars Powerstop" inaugurata a Trento, alla presenza dell'assessore al turismo della Provincia di Trento, Roberto Failoni, e del vicesindaco, Roberto Stanchina, è dotata di due prese di ricarica Dc (120 Kw). L'energia erogata è prodotta integralmente da fonti rinnovabili. Il proprietario dell'infrastruttura di ricarica è Pastorello Srl, mentre il gestore dell'infrastruttura e del sistema operativo è Duferco energia. Plugsurfing (partner di Volvo in Europa) è invece il fornitore di servizi di ricarica.

"L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto nazionale che prevede l'apertura di una trentina di stazione entro fine anno. L'obiettivo è fornire un servizio a tutta la mobilità elettrica italiana, non solo ai clienti Volvo, per favorire una transizione verso una mobilità elettrica, rispondendo all'attuale carenza infrastrutturale", ha concluso Roberto Lonardi, di Volvo Car Italia. (ANSA).