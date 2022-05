Trasporti: parcheggio gratis per pendolari in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAG - Parcheggiare gratis nei pressi della stazione per poi recarsi al lavoro con i mezzi pubblici: è questo il progetto che è stato lanciato dalla giunta provinciale di Bolzano. Chi è infatti in possesso del Suedtirol Pass, l'abbonamento per il trasporto locale in Alto Adige, e usa effettivamente questi mezzi per andare al lavoro, potrà parcheggiare gratis. In una prima fase il progetto sarà sperimentato al Hub di Bressanone, ma potrà poi essere ampliato, ha spiegato il governatore Arno Kompatscher. (ANSA).