Raid vandalico all'istituto comprensivo di Pinzolo

(ANSA) - TRENTO, 03 MAG - Un raid vandalico ha interessato l'istituto comprensivo di Pinzolo, in Val Rendena, lo scorso fine settimana. La scoperta è stata fatta dal personale scolastico al rientro al lavoro. Sono stati imbrattati i muri e le aule, danneggiati i banchi, le attrezzature scolastiche e i distributori automatici. Inoltre, sono stati svuotati quattro degli estintori presenti. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto per indentificare i responsabili. Dalle prime ricostruzioni, i responsabili sono entrati nell'edificio scolastico forzando le porte d'ingresso, lo scorso 1/o maggio.

La scuola è dotata di un sistema di videosorveglianza.

"Crediamo che l'episodio sia legato alla sfera giovanile locale, in quanto sono stati rinvenuti commenti specifici riguardanti i docenti tracciati sui loro stessi armadietti. È chiaro che i responsabili conoscevano bene la struttura scolastica, dato che hanno cercato anche i registri scolastici", ha detto all'ANSA il sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini.

Al momento sono in corso i lavori di pulizia per ripristinare i locali scolastici. L'obiettivo è riaprire domani 4 maggio, dopo i due giorni di vacanza già previsti per la Festa del lavoro. All'istituto, che comprende le scuole elementari e le medie, risultano iscritti circa 200 studenti.

"Stiamo facendo il possibile per pulire i locali e questo pomeriggio faremo una riunione con il dirigente scolastico per capire se ci sono le condizioni per riaprire l'istituto in sicurezza. Quello che ci preoccupa di più è la polvere degli estintori", ha concluso il primo cittadino. (ANSA).