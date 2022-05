Fondazione Megalizzi, online bando 'Progetto ambasciatori'

(ANSA) - TRENTO, 03 MAG - È stato pubblicato online il bando per partecipare alla seconda edizione del "Progetto ambasciatori", per portare il messaggio di Antonio Megalizzi a bambini e ragazzi di tutte le età, favorire una cittadinanza consapevole e promuovere il senso critico e la conoscenza delle istituzioni europee. L'iniziativa - informa una nota - è promossa dalla Fondazione Antonio Megalizzi, con la collaborazione della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, il sostegno della Fondazione Con il sud, Fondazione Cr Firenze e Fondazione Compagnia di San Paolo.

"Antonio Megalizzi era un 'artigiano della parola', che sceglieva con cura i termini da utilizzare; sapeva quanto fossero importanti per trasmettere notizie corrette e comprensibili a tutti. Dopo l'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre 2018 in cui Antonio ha perso la vita, familiari e amici hanno deciso di creare la Fondazione per diffondere i suoi valori", riporta una nota della fondazione.

I partecipanti al progetto parteciperanno a una Summer School gratuita sulla storia, il funzionamento dell'Unione europea e su tematiche di attualità, e riceveranno gli strumenti per organizzare attività di tipo laboratoriale a nome della fondazione. Il bando si rivolge a studenti universitari regolarmente iscritti oppure neolaureati da non più di dodici mesi. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è il 28 maggio 2022 (ore 14). (ANSA).