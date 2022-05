A Molveno l'unica tappa italiana di 'X-Warrior'

(ANSA) - TRENTO, 03 MAG - Avrà luogo il 14 e 15 maggio, nei pressi del lago di Moveno, in Trentino, l'unica tappa italiana di "X-Warriors", una delle gare di endurance estremo più dure al mondo. La competizione, che prevede il completamento di un percorso a ostacoli naturali, richiama atleti da tutta Europa.

"Molveno, con il suo lago più volte riconosciuto come il più bello d'Italia, è il teatro ideale per questa competizione, che negli anni ha visto crescere la sua notorietà e oggi conta circa 600 partecipanti da tutta Europa. Gli amanti della natura, della vita all'aria aperta e dello sport qui trovano una destinazione per tutti", spiega il presidente del Consorzio Molveno Holiday, Alessandro Bettega.

Le gare in programma sono tre: la "X-Light" (percorso di sei chilometri e 22 ostacoli, adatto ai principianti), la "X-Full" (14 chilometri 35 ostacoli, per atleti allenati) e la "X-Titan", che prevede il completamento di entrambe le competizioni. Il percorso, disegnato da Charles Franzke (atleta professionista Ocr), costeggia il lago, con curve, ostacoli tecnici e prove di equilibrismo, di arrampicata e di forza. (ANSA).