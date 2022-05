Svp: congresso a settembre, Zeller non si ricandiderà

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAG - Si terrà il prossimo 3 settembre, al Kurhaus di Merano, il congresso elettivo della Svp. Lo ha annunciato il segretario politico, Philipp Achammer, dopo la seduta della direzione del partito di raccolta sudtirolese.

"Il vice-Obmann Karl Zeller - riferisce una nota della Svp - ha annunciato che non si presenterà per la rielezione".

"Dopo che abbiamo completato con successo le elezioni dei comitati locali nel novembre dello scorso anno - spiega Achammer - le nuove elezioni a livello distrettuale sono attualmente in corso. Mentre le elezioni in tre distretti sono già state completate, le elezioni devono ancora essere tenute in altri quattro distretti entro l'inizio di giugno. Pertanto, era importante oggi fissare anche la data delle elezioni per la direzione del partito".

L'appuntamento congressuale è stato quindi mantenuto in autunno e non sarà anticipato come ipotizzato nelle scorse settimane in relazione alle tensioni interne seguite alla pubblicazione delle intercettazioni sul "caso Sad". (ANSA).