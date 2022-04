Trento Film Festival, assegnati quattro premi speciali

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - Nel primo giorno di proiezioni del 70esimo Trento Film Festival sono stati assegnati oggi ben quattro dei quattordici riconoscimenti speciali offerti da associazioni o enti partner del Festival, attribuiti da giurie indipendenti. I premi sono stati consegnati in occasione della proiezione del film vincitore, direttamente in sala.

Il Premio Green Film, istituito nel 2021 dall'APPA - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dalla Trento Film Commission per premiare il film che esprima in maniera più efficace i valori e le pratiche della protezione e della sostenibilità ambientale, con particolare attenzione all'ambiente montano e ai cambiamenti climatici, va a Animal di Cyril Dion (Francia / 2021 / 120').

Il Premio Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, assegnato al miglior film che documenti la consapevolezza delle comunità rispetto agli eccezionali valori universali riconosciuti da UNESCO e la capacità di una conservazione attiva del territorio, istituito dalla Fondazione Dolomiti UNESCO e dalla SAT Società Alpinisti Tridentini, viene assegnato ai film Leogra, eredità di un paesaggio di Andrea Colbacchini (Italia / 2022 / 53').

Il Premio Antropocene MUSE, che premia l'opera che meglio racconta il rapporto tra natura e umanità nell'epoca dell'Antropocene, è andato a "Liebe Grüsse Aus Dem Anthropozän" di Lucas Ackermann (Svizzera / 2021 / 14').

Il Premio "Mario Bello" istituito dal Centro di cinematografia e Cineteca del Club alpino italiano per il film che meglio rispecchi i valori e gli ideali del Cai, sarà assegnato in serata a "S'Avanzada" di Francesco Palomba (Italia, 2021, 38'). (ANSA).