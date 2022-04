Covid: in Alto Adige nessun decesso, 330 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 30 APR - In Alto Adige non si segnala nessun nuovo decesso per Covid-19. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 534 tamponi Pcr e registrato 30 nuovi casi positivi. Inoltre 300 test antigenici dei 2.394 test effettuati ieri, sono risultati positivi.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 44 pazienti Covid-19 (5 in più rispetto a ieri), a cui se ne aggiunge un altro ricoverato in terapia intensiva.

Le persone in quarantena sono 3.795 (-53), così il bollettino dell'Azienda sanitaria altoatesina. (ANSA).