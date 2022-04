Atletica: Crippa fa record europeo 5 km su strada

(ANSA) - HERZOGENAURACH, 30 APR - Nuova impresa del poliziotto Yeman Crippa, che stabilisce il nuovo record europeo dei 5 km su strada a Herzogenaurach, in Germania. 13:14 è il tempo che lo porta in vetta alle liste continentali di sempre su questa distanza, abbassando di quattro secondi il 13:18 del francese Jimmy Gressier a Montecarlo nel 2020. Crippa conferma così la propria classe dopo il primato italiano di 59:26 in mezza maratona a Napoli in febbraio, e ora si prepara per una super stagione in pista ai Mondiali di Eugene e degli Europei di Monaco di Baviera.

Il trentino allenato da Massimo Pegoretti era reduce da un mese di allenamento in Marocco ai 1700 metri di Ifrane, e nell'evento di oggi in Baviera si classifica al settimo posto, in una gara dominata dall'etiope Yomif Kejelcha, autore della terza prestazione mondiale di sempre con 12:53, davanti ai keniani Nicholas Kimeli (12:55) e Levy Kibet (13:02).

Per Crippa si tratta di un miglioramento di sei secondi rispetto al precedente primato personale (e record italiano) di 13:20 firmato alla BOclassic del dicembre 2020.

Ma la gara svoltasi oggi in Baviera riserva un altro primato in chiave italiana. Per Nadia Battocletti è infatti un record nazionale dopo l'altro, e l'impressione è che sia soltanto l'inizio. In sette giorni, per lei è il secondo primato italiano e il terzo in pochi mesi se si considera anche quello dei 3000 indoor. Sabato scorso si è presa lo scettro delle 2 miglia in pista a Milano, oggi quello dei 5 km su strada in Germania, a Herzogenaurach. Un limite che resisteva da 21 anni, e che era il 15:45 della compianta Maura Viceconte. Oggi quel record viene infranto dal talento purissimo della trentina delle Fiamme Azzurre, capace di esprimersi in 15:13 e di chiudere al sesto posto nella gara che vive dell'assolo dell'etiope Senbere Teferi (14:37). Sul podio anche l'altra etiope Medina Eisa (14:53) e la keniana Mercy Cherono (14:56). Quinto e sesto posto ancora per l'Etiopia (Melknet Wudu 15:11 e Nigsti Haftu 15:12) ma Nadia, seguita in Germania dal papà-coach Giuliano, è incollata a loro due ed è la prima europea al traguardo, con un progresso di 42 secondi sul precedente primato personale di 15:55. (ANSA).