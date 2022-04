Sanità: Newsweek promuove l'ospedale di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 28 APR - Newsweek stila una classifica per 27 Paesi dei migliori ospedali nazionali al mondo. Nel 2022 l'Ospedale provinciale di Bolzano ha raggiunto il ragguardevole 22/o posto sui 125 ospedali italiani inclusi nel ranking dei migliori ospedali a livello mondiale.

Come criteri di selezione vengono utilizzate le raccomandazioni delle esperte e degli esperti nel campo clinico, i risultati dei sondaggi fra i pazienti, nonché il cosiddetto KPI: indicatore chiave di prestazione dell'assistenza sanitaria.

Quest'ultimo è uno speciale indicatore di performance per il monitoraggio, l'analisi e l'ottimizzazione dei processi nell'ambito sanitario con l'obiettivo di incrementare la soddisfazione del paziente. Tra l'altro, vengono valutati la durata del ricovero ospedaliero, i tempi di attesa, la sicurezza del paziente e la soddisfazione del paziente.

Il Presidente della Giunta provinciale e Assessore alla Sanità Arno Kompatscher si congratula per questa classificazione notevole: "Mi felicito con l'Azienda sanitaria ed in particolare con l'Ospedale di Bolzano per questo riconoscimento". Questo risultato costituisce la conferma dell'eccezionale lavoro al servizio della sanità.

Anche il Direttore generale Florian Zerzer è molto orgoglioso del riconoscimento di Newsweek. "Tra gli ospedali premiati ci sono nomi insigni, come la Mayo Clinic del Minnesota, la Cleveland Clinic, il Johns Hopkins Hospital o la Charitè-Universitätsmedizin Berlin. Il fatto che l'Ospedale di Bolzano risulti tra i premiati, costituisce per me la prova che i nostri standard medici e assistenziali siano ai massimi livelli al mondo. Questo riconoscimento rappresenta il merito di tutte le dipendenti ed i dipendenti dell'Azienda sanitaria ed in particolare dell'Ospedale di Bolzano per il loro lavoro quotidiano". (ANSA).