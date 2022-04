Gdf: inaugurata caserma a Bolzano, sede della Sezione aerea

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Questa mattina, alla presenza del Comandante Interregionale dell'Italia Nord-Orientale, Generale di Corpo d'Armata Bruno Buratti, del Comandante Regionale Trentino Alto Adige, Generale di Brigata Guido Zelano, del Comandante Provinciale di Bolzano, Generale di Brigata Gabriele Procucci, è stata celebrata la solenne cerimonia d'inaugurazione della nuova caserma, sede della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano.

Il nuovo edificio, situato a Bolzano in via Campofranco, è una struttura moderna, efficiente, all'avanguardia e all'altezza delle sfide e dei delicati compiti che sono affidati a un Reparto di volo della Guardia di Finanza che opera in montagna.

La caserma è stata ideata e costruita ponendo attenzione anche ai profili ecologici e può quindi contare sull'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico di notevoli dimensioni, installato in fase di costruzione. La Sezione Aerea è intitolata all'Appuntato Stefano Gottardi travolto da una valanga durante le operazioni di ricerca di un turista scomparso in Val Senales.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose, tra le quali il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e il Commissario del Governo Vito Cusumano. (ANSA).