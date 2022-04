Via libera alla ristrutturazione dell'ospedale di S. Candido

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - La giunta provinciale di Bolzano ha determinato la conclusione positiva della conferenza di servizio per il progetto "Ristrutturazione dell'ospedale di San Candido" ed ha deciso di approvare il progetto e la relativa modifica del piano urbanistico del comune di San Candido.

"Con l'approvazione della modifica del piano regolatore, è stato compiuto un passo importante nell'attuazione di questo progetto, così importante per la popolazione locale - spiega l'assessora competente, Maria Hochgruber Kuenzer - e ciò rafforza l'assistenza sanitaria nelle zone rurali e garantisce che i cittadini dell'Alta Pusteria possano usufruire di servizi nell'ambito del loro comprensorio".

Il progetto riguarda tre aree principali: la ristrutturazione del terzo piano dell'ala ovest ed il suo ampliamento tramite innalzamento dell'ala nord per ingrandire e modernizzare il blocco operatorio; sul fronte dell'ala nord, nel cortine interno, la realizzazione di un nuovo accesso con una pensilina di protezione dagli agenti atmosferici e di due montalettighe di cui una antincendio e un vano scala di tipo protetto; sul fronte nord dell'ala sud, nel cortile interno, la costruzione di un nuovo corpo centrale a due piani per le aree di accoglienza e dei servizi igienici con il ripristino dell'accesso storico al complesso ospedaliero da via Atto. La volumetria totale esistente ammonta a 47.871 metri cubi, oltre a una nuova cubatura di 5.782 metri cubi. (ANSA).