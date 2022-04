Kompatscher a Team K, si vota sulla riduzione della giunta

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - "All'ordine del giorno della seduta straordinaria del consiglio provinciale di Bolzano c'è la riduzione del numero degli assessori e questo sarà messo ai voti". Lo ha detto il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, commentando la proposta del Team K di affidare a Franz Ploner, consigliere provinciale dello stesso movimento, l'assessorato alla sanità.

"Qualsiasi altra cosa, come l'allargamento o meno della maggioranza - ha aggiunto Kompatscher che non si è sbilanciato su una previsione per il voto della delibera di riduzione della giunta - sarà oggetto semmai di discussioni e, spero, di condivisioni all'interno della maggioranza e, ove necessario anche con le forze d'opposizione". (ANSA).