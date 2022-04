80enne scomparsa 3 mesi fa in val Pusteria, trovata salma

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - A poco meno di tre mesi dalla sua scomparsa un boscaiolo ha trovato la salma di Marianne Sagmeister nei pressi di Valdaora, in val Pusteria. Il ritrovamento - racconta il quotidiano Dolomiten - è stato fatto in un bosco nei pressi di un sentiero vicino malga Angerer.

L'80enne di Valdaora era scomparsa il 27 gennaio scorso e nonostante lunghe battute di ricerca, alle quali hanno partecipato anche elicotteri, squadre cinofili e droni, non è mai stata trovata. Il cellulare era stato invece rinvenuto nei pressi di un sentiero. Ieri poi il ritrovamento della salma durante lavori boschivi. (ANSA).