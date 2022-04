Tour of the Alps: Lopez vince al Grossglockner

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - Un attacco a tre chilometri dal traguardo ha deciso la quarta frazione del Tour of the Alps 2022, 142,4 Km da Villabassa a Kals am Grossglockner. Miguel Angel Lopez (Astana-Qazaqstan Team) ha conquistato il successo nell'arrivo in salita, raggiungendo e superando Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) all'interno dell'ultimo chilometro e andando a prendersi la gloria sulla linea del traguardo.

Dietro al leader della Groupama-FDJ, Romain Bardet (Team DSM) ha regolato lo sprint del gruppo degli inseguitori, portandosi ora ad appena due secondi dal leader Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Al terzo posto della generale resiste Attila Valter (Groupama-FDJ) con un ritardo di 12", ma in attesa dell'ultima tappa di Lienz sono ben dodici gli atleti racchiusi in soli 20". (ANSA).