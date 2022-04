Edilizia in Trentino, al via campagna di controlli

(ANSA) - TRENTO, 21 APR - Il comando provinciale dei carabinieri di Trento ha avviato una collaborazione con l'Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Uopsal) e il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento per realizzare una campagna di controlli mirata, in particolare nel settore dell'edilizia. Sono già iniziati - informa l'arma - gli incontri procedurali e tecnici tra i referenti delle amministrazioni interessate al fine di effettuare verifiche anche congiunte. La collaborazione cercherà di contrastare gli infortuni e i fenomeni di sfruttamento dei lavoratori.

L'iniziativa si propone di garantire le condizioni di sicurezza in un settore tradizionalmente ad alto rischio. Sarà data particolare attenzione al rispetto delle norme antinfortunistiche e al contrasto al lavoro sommerso.

L'annuncio della campagna di controlli arriva a poco meno di una settimana dall'ultimo decesso sul posto di lavoro in Trentino, avvenuto lo scorso 15 aprile in un cantiere del capoluogo. (ANSA).