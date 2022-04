Covid: Kompatscher, attendiamo decisioni di Roma

(ANSA) - TRENTO, 21 APR - Una serie di richieste specifiche dell'Alto Adige nel campo della salute sono state al centro dell'incontro di oggi a Roma tra il presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher, ed il ministro della Salute, Roberto Speranza. Da un lato l'incontro è stato l'esordio ufficiale del presidente Kompatscher nella veste di assessore alla salute.

Dall'altro, come ha detto Kompatscher al termine dell'incontro, vi era già una reciproca conoscenza in quanto "durante il periodo della pandemia ho avuto numerosi incontri e scambi di opinioni con il ministro della Salute, quindi ci conosciamo già molto bene".

Kompatscher ha affrontato, tra l'altro, il tema dell'uso della lingua nel settore sanitario in Alto Adige, compresa l'attuazione delle norme di legge per l'iscrizione dei medici di lingua tedesca ai vari ordini professionali, ma anche temi relativi al finanziamento. "In sostanza, l'Alto Adige finanzia da solo il proprio sistema sanitario - ha affermato Kompatscher - ma in certi casi, come il finanziamento di misure speciali, l'Alto Adige ha anche accesso a finanziamenti statali". Il presidente, dialogando con il ministro alla Salute Speranza, ha richiamato l'attenzione su alcune questioni specifiche ed ha depositato le relative documentazioni.

"Ho anche affrontato le future normative sulla protezione dal coronavirus", riferisce Kompatscher. "Il ministro ha annunciato che la situazione è ancora in fase di valutazione e che il consiglio dei ministri prenderà una decisione in merito la prossima settimana. Speranza è sostanzialmente favorevole a una regolamentazione uniforme, quindi probabilmente non per una distinzione tra scuole ed ambienti chiusi in altri settori".

Resta quindi da vedere come deciderà il governo. "Quindi si riunirà anche la giunta provinciale e vedremo quali decisioni potremo prendere", annuncia Kompatscher. (ANSA).