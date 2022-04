Le donne straordinarie di Enrosadira, di rose e di magia

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Quante donne, pur lontane dalle luci della ribalta, conducono vite straordinarie rimanendo fedeli a un "voto d'amore" verso la loro terra d'origine? Quante, nonostante sacrifici, difficoltà e stereotipi duri a morire, riescono ad avere successo in un contesto storicamente penalizzante? A tutte loro è dedicato "Enrosadira di rose e magia", il documentario disponibile su RaiPlay e prodotto da RaiCom in collaborazione con Provincia Autonoma di Bolzano, IDM Sudtirol e Rai Bolzano.

Il lungometraggio presenta le storie di alcune protagonisti femminili in un territorio aspro tra il sud dell'Austria e il nord Italia, con una storia antica di donne forti, da sempre protagoniste tra realtà e mitologia. In un passato lontano condannate come streghe, nel tempo hanno costruito successo e raccolto consenso, partendo da una grande attenzione alla sostenibilità, al ritmo della natura, alla tradizione, intesa come eredità di saperi. Oggi molte di loro sono imprenditrici, custodi indiscusse di tradizioni antiche e volano di innovazione. È a loro che il documentario vuole rendere omaggio, portando alla luce le storie esemplari di queste protagoniste, per farle conoscere ad un pubblico ampio e trasversale.

Il titolo del documentario si ispira al nome che viene dato al fenomeno della rosa che accende le Dolomiti al tramonto. La voce narrante di "Enrosadira: di rose e magia" è di Andrea Delogu, la musica originale di Alessandra Celletti. Regia Giancarlo Rolandi. Testi Marina Polla de Luca e Responsabile.

Produzione Rai Chiara Longo Bifano. (ANSA).