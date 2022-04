Ciclismo: Kämna vince terza tappa Tour of the Alps

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - E' Lennard Kämna (BORA-Hansgrohe) a domare la tappa del Passo Furcia, la terza del Tour of the Alps 2022 con arrivo a Villabassa. Nella frazione spartiacque della corsa, il tedesco 25enne ha trovato all'ultima curva, dopo 150 km dalla partenza di Lana, lo sprint decisivo per staccare Andrey Amador (Ineos Grenadiers) e Jonathan Lastra Martinez (Caja Rural - Seguros Rga) e arrivare in solitaria sul traguardo. Pello Bilbao si conferma leader della generale.

Protagonista di un lunghissimo attacco partito al km 63, dopo diversi tentativi infruttuosi nelle primissime battute, Kämna ha giocato in difesa sulle durissime rampe del Passo Furcia, prima di sfoggiare le sue doti da passista e cronoman nel terreno a lui più congeniale, proprio in prossimità dell'ultimo chilometro. Si è rivelato vano l'inseguimento di Andrey Amador (INEOS-Grenadiers): il costaricense si è dovuto accontentare della piazza d'onore davanti allo spagnolo Jonathan Lastra (Caja-Rural). I favoriti per la vittoria finale hanno rimandato invece la sfida alla giornata di domani e all'arrivo in salita di Kals am Grossglockner, in Tirolo. Maglia verde ancora per Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), ma i rivali sono vicini: Bardet a 6", Valter a 12", Gall, Sivakov, Chaves, Porte a 16", Landa a 20". I giochi al Tour of the Alps 2022 sono tutt'altro che fatti: saranno le asperità dell'Osttirol a emettere i verdetti finali sulla corsa a tappe euro-regionale.