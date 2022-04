Sentiero di San Vili, 100 chilometri con i non vedenti

(ANSA) - TRENTO, 19 APR - Cento chilometri - da Campiglio a Trento - ricalcando l'antico tracciato che secondo tradizione San Vigilio percorse da Trento alla Val Rendena, dove morì martire nel V secolo dopo Cristo. Il sentiero di San Vili è uno di quei tracciati tra fede e trekking che ogni anno viene scoperto da un numero crescente di persone. Dal 20 al 26 giugno lungo quel sentiero ci sarà però una comitiva speciale, composta anche da persone non vedenti. L'iniziativa, "Cammino San Vili Special Week" è organizzata da Natourism su incarico del Parco Fluviale della Sarca e dalla cooperativa sociale Abc IRifor del Trentino e grazie alla collaborazione delle Apt Madonna di Campiglio, Garda Dolomiti, Dolomiti Paganella e Trento Monte Bondone, Casse Rurali Trentine, Sat, Parco Naturale Adamello Brenta Geopark, Montura, Dolomiti Open e Dolomiti Energia come partner di sostenibilità dell'evento.

In ciascuna delle sei tappe è prevista la presenza di un ospite che ha fatto della disabilità e dell'attenzione all'inclusività un valore aggiunto. Ci sarà ad esempio, Simona Atzori, danzatrice, pittrice e scrittrice; Daniele Cassoli, sciatore nautico non vedente, che ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 41 titoli italiani; lo scrittore e conduttore tv Massimiliano Ossini. Inoltre, il 23 giugno alle 21 presso il Bosco Arte Stenico si potrà assistere al concerto multisensoriale di "musica e natura", organizzato dalle Scuole Musicali delle Giudicarie e Garda, con il Parco Naturale Adamello Brenta Geopark.

Queste, in dettaglio, le sei tappe: Madonna di Campiglio - Caderzone Terme; Caderzone Terme - Saone; Saone - Stenico; Stenico - San Lorenzo in Banale; San Lorenzo in Banale - Monte Terlago; Monte Terlago - Trento (ANSA).