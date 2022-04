Rosenberg proclamato vincitore 25/o Premio Pezcoller-Aacr

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - Stefen Rosenberg, considerato il padre della moderna immunoterapia dei tumori, è stato ufficialmente proclamato vincitore del 25/o Premio internazionale Pezcoller-Aacr alla ricerca oncologica al meeting annuale della Associazione americana per la ricerca sul cancro, in corso a New Orleans, dove ha tenuto la Pezcoller Lecture alla presenza di più di 20.000 ricercatori di tutto il mondo.

Rosenberg sabato 14 maggio sarà a Trento, città dove nasce la rassegna internazionale, per ricevere il premio di 75.000 euro nel corso di una cerimonia al Teatro Sociale. (ANSA).