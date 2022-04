Covid: nessun decesso e 457 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - L'ultimo bollettino Covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige non riporta decessi e 457 nuovi casi (19 tramite pcr e 438 tramite test antigenici). In lieve miglioramento la situazione negli ospedali con 38 letti occupati nei normali reparti (-1) e due in terapia intensiva (+0). Gli altoatesini in quarantena sono 4884, mentre 488 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).