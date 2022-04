Covid: al via prenotazioni per quarta dose vaccino in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 14 APR - Apriranno domani, 15 aprile, le prenotazioni per la 4/a dose di vaccino contro il Covid-19 in Trentino. Sarà possibile registrarsi attraverso il Cup dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La campagna vaccinale, presentata in conferenza stampa dall'assessore alla salute della Provincia di Trento, Stefania Segnana, si rivolge alle circa 38.000 persone over80 presenti in provincia di Trento e alle persone fragili o con altre patologie con più di 60 anni.

"Mettiamo in sicurezza le persone più fragili del territorio, proteggendole anche nei confronti delle nuove varianti", ha specificato Segnana.

Le prime somministrazioni delle 4/e dosi, per cui verranno utilizzati gli stessi vaccini previsti per la 3/a dose "booster", avverranno sabato 16 aprile presso il centro vaccinale di San Vincenzo, a Trento. Dalla prossima settimana, sarà possibile effettuare la 4/a dose negli undici centri vaccinali del Trentino.

Sempre la prossima settimana inizieranno le somministrazioni delle 4/e dosi anche ai pazienti delle Rsa del territorio, che verranno effettuate all'interno delle strutture. (ANSA).