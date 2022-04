Tim, accordo con Wolftank su alimentazione idrogeno a Trento

(ANSA) - TRENTO, 13 APR - Tim ha siglato un accordo di collaborazione con Wolftank Hydrogen, azienda del Gruppo austriaco Wolftank-Adisa dedicata a impianti di produzione e distribuzione di idrogeno ed energie rinnovabili, per realizzare un sistema di alimentazione a idrogeno nelle proprie centrali nella città di Trento. La scelta del capoluogo trentino per questa importante innovazione "green" dei sistemi di alimentazione a servizio del territorio - precisa una nota - rappresenta l'evoluzione dello sviluppo della rete di accesso in tecnologia Ftth (Fiber to the home) che Tim sta realizzando nella città. Lo scorso maggio, infatti, Tim ha avviato proprio a Trento il processo di spegnimento della rete in rame in Italia: la centrale di Mattarello, che serve un'importante area a sud della città, è stata la prima a livello nazionale ad essere interamente cablata con rete Ftth. Grazie a questa operazione, la centrale è oggi in grado di servire direttamente abitazioni e uffici con collegamenti superveloci fino a 1 Gigabit/s. In questo modo tutti i clienti possono migrare sulla nuova rete consentendo lo spegnimento della rete in rame ('switch-off').

Con il completamento in Ftth della centrale di Mattarello e l'adozione di nuovi sistemi di alimentazione - prosegue la nota - Tim intende accelerare il passaggio ai servizi ultrabroadband di tutti i clienti serviti da questa infrastruttura, inclusi quelli con altri operatori, promuovendo anche la sostenibilità ambientale. (ANSA).