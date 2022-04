Covid: due decessi e 429 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 APR - Sono due i decessi per Covid-19 avvenuti in Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini, un novantenne e un over80, entrambi con altre patologie, vaccinati, deceduti in ospedale. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Si registrano poi 429 nuovi casi di contagio, di cui 15 rilevati con i tamponi molecolari (su 256 test effettuati) e 414 con gli antigenici (su 3.054 test effettuati). I nuovi guariti sono 399, per un totale di 148.997 persone.

I pazienti attualmente ricoverati sono 54 (nove in meno rispetto a ieri), di cui tre in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati otto nuovi ricoveri a fronte di 15 dimissioni.

Le vaccinazioni hanno segnato quota 1.209.267, di cui 427.549 seconde dosi e 331.493 terze dosi. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano sette. (ANSA).