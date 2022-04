Covid: 4/a dose vaccino, al via prenotazioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - A partire dalle ore 18 di oggi, possono essere prenotati, anche in provincia di Bolzano, gli appuntamenti per la seconda vaccinazione di richiamo (o quarta dose) per tutte le persone oltre gli 80 anni e per i pazienti a rischio con più di 60 anni di età. Lo comunica l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

In tutti i Centri vaccinali vengono offerti anche accessi liberi (senza prenotazione). Inoltre, è possibile farsi vaccinare anche presso alcuni medici di medicina generale o in farmacia. Come avvenuto anche in precendenza, solo le persone che non stanno assumendo farmaci o che non soffrono di patologie preesistenti possono essere vaccinate in farmacia.

La seconda dose di "richiamo" (quarta vaccinazione) viene somministrata dopo un periodo minimo di 120 giorni dalla terza ed è destinata a tutti coloro che hanno più di 80 anni o, nel caso di particolari malattie che compromettono il sistema immunitario (pazienti a rischio), più di 60 anni. Allo stesso tempo, anche le persone residenti presso una struttura socio-sanitaria (ad esempio in casa di riposo) possono essere vaccinate. Coloro che hanno contratto il Covid-19 dopo il primo "richiamo" sono escluse dalla somministrazione di questa seconda dose di "richiamo". Per il secondo richiamo saranno utilizzati i vaccini di Pfizer o Moderna.

Gli appuntamenti per eseguire la vaccinazione presso uno dei Centri vaccinali possono essere prenotati online tramite il portale https://sanibook.sabes.it/. Tutte le date delle vaccinazioni sono pubblicate sul sito web dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).