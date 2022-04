Ebner, aumenti vertiginosi dei costi frenano la ripresa

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - I rincari di energia e carburanti registrati sul mercato globale nel 2021 hanno avuto un impatto rilevante sui costi complessivi per circa due terzi delle imprese altoatesine. Altrettante sono le imprese che lamentano conseguenze significative a causa degli aumenti di prezzo di materiali e merci. In molti casi non è stato possibile scaricare gli aumenti dei costi sui prezzi di vendita. Ciò emerge dall'analisi flash condotta dall'Ire nell'ambito della rilevazione del Barometro dell'economia.

Il 2021 è stato un anno di ripresa per le economie di tutto il mondo. La ripartenza è stata però accompagnata da una rapida crescita della richiesta globale di energia, materie prime, semilavorati e componentistica, con conseguente incremento dei relativi prezzi. Secondo l'indice Commodity Price Index calcolato dalla Banca Mondiale a livello globale, a marzo 2022 il prezzo delle materie prime energetiche era cresciuto del 148 percento rispetto al livello pre-pandemia di febbraio 2020. Per le altre commodities l'incremento medio è stato del 71 percento, ma ha raggiunto il 97 percento per i metalli.

La situazione è poi peggiorata nell'anno in corso. Già al momento della rilevazione, avvenuta nel mese di febbraio, sei imprese su dieci temevano che nel 2022 nuovi rincari di energia e materiali avrebbero impattato significativamente sui costi operativi. Successivamente la dinamica dei prezzi si è ulteriormente aggravata a causa della guerra russo-ucraina e dell'implementazione delle sanzioni nei confronti della Federazione Russa da parte dei Paesi occidentali. Il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, esprime preoccupazione circa l'impatto dei rincari sulla ripresa economica: "Imprenditori e imprenditrici stanno lottando da due anni per tenere aperte le proprie aziende e garantire un futuro alle proprie famiglie e ai loro collaboratori. Gli aumenti vertiginosi dei costi di energia e materie prime rischiano però di frenare enormemente la ripresa. In questa fase così complessa è fondamentale che la politica faccia sentire la sua presenza al fianco delle imprese." (ANSA).