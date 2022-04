Cinema: Trento Film Festival compie 70 anni

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - Il Trento Film Festival compie settant'anni e lo fa riabbracciando il pubblico e invitandolo a tornare al cinema, a teatro, al padiglione di MontagnaLibri e nei tanti luoghi della città che dal 29 aprile all'8 maggio saranno animati dalle proposte del festival più longevo del settore. L'evento è stato presentato oggi a Milano: hanno partecipato il presidente generale del Cai, Vincenzo Torti, il presidente e la direttrice della rassegna, Mauro Leveghi e Luana Bisesti, e il responsabile del programma cinematografico Sergio Fant. In rappresentanza del Comune di Trento, socio del Festival, è intervenuta l'assessora alla cultura Elisabetta Bozzarelli, e per la Provincia autonoma di Trento l'assessore alla cultura Mirko Bisesti.

Oltre 120 film in programma e più di 150 appuntamenti per un programma che tornerà ad animare tantissimi luoghi della città.

Tra gli ospiti Brunello Cucinelli, Reinhold Messner, Hervé Barmasse, Tamara Lunger, Mauro Corona, Laura Rogora, Paolo Cognetti, Paolo Nespoli e i Marlene Kuntz. Il Festival si apre con l'anteprima assoluta del restauro di "Italia K2", realizzato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca del Cai. (ANSA).