Due anziani feriti in incidenti domestici in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 APR - In Alto Adige nel pomeriggio si sono verificati due incidenti con la stessa identica, nei quali due anziani sono rimasti gravemente feriti. A Caldaro un ottantenne è precipitato durante lavori da quattro metri d'altezza. E' stato ricoverato all'ospedale di Bolzano con un serio politrauma. Meno di tre ore dopo a Spinga, in val Pusteria, un uomo di 75 anni è precipitato, anche lui da quattro metri, sul cemento. Anche lui è stato trasportato in elicottero al nosocomio di Bolzano. (ANSA).