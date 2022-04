Covid: il 78,67% degli altoatesini è vaccinato

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - Negli ultimi sette giorni, alle persone residenti in Alto Adige, sono state somministrate 1.669 dosi di vaccino. Di queste, 82 erano prime dosi, 278 seconde dosi, 1.219 terze e 90 quarte dosi. Il tasso di copertura vaccinale della popolazione altoatesina residente e vaccinabile, vale a dire dai cinque anni in su, è ora del 78,67% (situazione al 7 aprile 2022).

"Anche se l'estate sta cominciando a farsi sentire, con le temperature più miti e l'aria più leggera, la vaccinazione è e rimane un tassello importante. Soprattutto il vaccino di richiamo. Perché, anche se il numero delle persone ricoverate negli ospedali a causa del Covid sta diminuendo, ciò non significa che non possano verificarsi decorsi gravi. Nessuno è in grado prevedere come un'infezione da Covid potrebbe manifestarsi sul proprio corpo e pertanto, anche nella prospettiva di trascorrere un'estate spensierata, è importante proteggersi il più possibile. Una vaccinazione contro il Covid è il modo migliore per farlo. La protezione vaccinale è inoltre particolarmente importante per i bambini in età scolare.

Ciononostante, la copertura vaccinale nella fascia di età dai 5 ai 17 anni è ancora inferiore al 50%. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige offre la vaccinazione Covid "pediatrica" per i bambini a partire dai cinque anni, che consiste in una dose di vaccino ridotta e quindi adatta ai bambini", afferma l'Aziende sanitaria dell'Alto Adige in una nota. (ANSA).