Covid: in Trentino 489 nuovi casi, 60 le persone ricoverate

(ANSA) - TRENTO, 07 APR - Sono 489 i nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore in provincia di Trento. Di questi, 23 casi sono stati individuati con i tamponi molecolari (su 340 test effettuati) e 466 con gli antigenici (su 3.840 test effettuati). Non si registrano nuovi decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I pazienti ricoverati salgono a 60 (due in più rispetto a ieri), di cui tre in terapia intensiva (dato stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati sette nuovi ricoveri a fronte di cinque dimissioni.

Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina il numero raggiunto è risultato pari a 1.207.317, di cui 427.372 seconde dosi e 329.785 terze dosi. (ANSA).