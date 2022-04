In corso ricerche 55enne scomparso nel Bleggio superiore

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - Sono riprese all'alba le ricerche di Silvano Fedel, 55enne di Civezzano, scomparso venerdì 1/o aprile sopra l'abitato di Rango, in Trentino. L'uomo era uscito per una corsa in montagna. Le ricerche - si apprende - si stanno concentrando in un'area piuttosto vasta che va dal monte San Martino al passo del Ballino, nel Bleggio superiore, comprendendo l'abitato di Rango, cima Sèra, malga Stabio, passo Durrone.

Sono coinvolti nell'operazione gli operatori del Soccorso alpino delle stazioni delle Giudicarie esteriori, Val Rendena-Busa di Tione, San Lorenzo in Banale, Valle del Chiese, Pinzolo e Molveno, assieme alle squadre dei vigili del fuoco volontari del Bleggio superiore, al corpo permanente dei pompieri e alla Guardia di finanza (con le squadre dotate di droni). Nella mattina si sono unite alla ricerca anche due unità cinofile del centro addestramento alpino di Moena della Polizia di Stato, mentre nel pomeriggio è previsto l'arrivo di altre squadre del Soccorso alpino. (ANSA).