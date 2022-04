Covid: due decessi e 489 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 APR - Si registrano ancora due decessi per Covid-19 in Alto Adige. Si tratta di due persone, un uomo e una donna, entrambi ultraottantenni. Il dato, che porta il totale dei decessi causati dalla pandemia in provincia di Bolzano a 1.450, è riportato nel bollettino dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige.

I nuovi contagi sono 489, di cui 38 individuati con i tamponi Pcr (su 600 test effettuati) e 451 con gli antigenici (su 3.265 test effettuati). Le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 6.767.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 61, a cui si aggiungono tre persone in terapia intensiva. (ANSA).